Malawi : Chakwera concède la défaite, Mutharika élu président

Le chef du Parti du Congrès du Malawi (MCP) et président du Malawi, Lazarus Chakwera, s'exprime lors d'un rassemblement de campagne à Blantyre, au Malawi, le 7 septembre 2025.  
AP

By Africanews

Malawi

Au Malawi, l’élection présidentielle du 16 septembre s'est terminée avec la défaite du président sortant, Lazarus Chakwera. Il a reconnu sa défaite et a félicité son rival, Peter Mutharika.

Chakwera, âgé de 70 ans, était au pouvoir après l’annulation des résultats de 2019. Lors de l’élection de 2020, il avait obtenu près de 59 % des voix. Il avait battu Mutharika, ancien président.

L’élection a été dominée par la crise économique. L’inflation dépasse 33 %. La majorité de la population vit avec moins de 2,15 dollars par jour.

Le pays souffre de pénuries, de manque de devises et de hausse des prix. Le coût du maïs et des engrais a fortement augmenté.

Les critiques accusent le gouvernement de mauvaise gestion, d’indécision et de corruption. La volonté de créer des emplois et de lutter contre la pauvreté est jugée insuffisante.

Malgré tout, le président sortant a affirmé son engagement pour un transfert pacifique du pouvoir. La victoire de Mutharika est désormais officialisée.

