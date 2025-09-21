Malawi : l'opposant Peter Mutharika en tête de la présidentielle

Au Malawi, l’ex-président Peter Mutharika est en tête des élections présidentielles du 16 septembre.

Il aurait obtenu environ 51 % des suffrages valides dans neuf des 36 conseils municipaux du pays, contre près de 39 % pour le chef de l’Etat sortant Lazarus Chakwera, rapporte Reuters se basant sur les résultats publiés par la commission électorale nationale.

Pour être élu président au premier tour, un candidat doit obtenir plus de 50 % des suffrages valides autrement, un second tour est organisé. Peter Mutharika et Lazarus Chakwera s’affrontent pour la quatrième fois dans un scrutin présidentiel au Malawi.

Les défis socio-économiques sont au cœur de cette élection. L’économie du Malawi bat en effet de l’aile depuis l'élection, il y a cinq ans, de l'ancien pasteur Chakwera, âgé de 70 ans.