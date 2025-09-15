Présidentielle au Malawi : les partisans de Mutharika espèrent un changement

Le Malawi se prépare à une élection présidentielle très disputée. Peter Mutharika, qui a dirigé le pays de 2014 à 2020, tente un retour politique après sa défaite face à Lazarus Chakwera lors du second tour historique de 2020.

À l’époque, la Cour constitutionnelle avait annulé l’élection controversée de 2019, dénonçant de graves irrégularités, dont des falsifications de bulletins et l’usage de correcteur liquide pour modifier les résultats. Cet événement marquait une première dans l’histoire démocratique du Malawi.

Malgré ses déclarations passées de retrait de la vie politique, Mutharika assure revenir pour « sauver la nation ». Ses partisans, notamment dans les zones rurales et les communautés informelles, affirment que la vie était meilleure sous sa présidence. « À l’époque où Peter Mutharika était au pouvoir, il avait réduit le prix des engrais, permettant à tout le monde de cultiver. Les gens pouvaient vendre et acheter de la nourriture », témoigne Eliza Justin, commerçante à Lilongwe. « Aujourd’hui, les gens se battent pour acheter du maïs. »

Alors que le pays fait face à des difficultés économiques et à une frustration croissante, les électeurs devront décider s’ils offrent une seconde chance à Mutharika ou s’ils maintiennent leur soutien à Chakwera, dont le mandat a commencé après l’annulation de l’élection de 2019.