Zambie : le défunt président Edgar Lungu attend toujours d'être enterré

Le lieu d'inhumation de l'ancien président zambien Edgar Lungu continue de défrayer la chronique huit mois après sa mort. Un ballet judiciaire bloque les obsèques de l'homme décédé le 5 juin 2025.

La famille du défunt dirigeant souhaite un enterrement en Afrique du Sud, lieu du décès. Demande rejetée par la haute cour de Pretoria qui a ordonné en août dernier que la dépouille de Lungu soit rapatriée dans son pays pour des funérailles nationales, tel que voulu par le gouvernement zambien.

En tant qu’ancien chef d’État, Lungu a droit à des funérailles nationales en Zambie, et les souhaits de sa famille ne sauraient prévaloir sur l’intérêt national, indique Prétoria.

Pourtant, aucun rapatriement officiel n’a été effectué. La famille aurait saisi la Cour suprême d’appel d’Afrique du Sud, mais son silence entretient les spéculations.

L’analyste politique Donald Porusingazi a estimé que ce retard inhabituel pourrait cacher des motivations politiques et le blocage de la situation pourrait alimenter les tensions à l’approche des élections présidentielles en Zambie.