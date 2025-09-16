Bienvenue sur Africanews

L’acteur et réalisateur Robert Redford s’éteint à l’âge de 89 ans

Robert Redford, s'adresse au public avant la première de « The Queen of Versailles » lors du Festival du film de Sundance 2012 à Park City, dans l'Utah, le 19 janvier 2012   -  
By Rédaction Africanews

and AP

Etats-Unis

L’acteur et réalisateur Robert Redford, icône du cinéma américain et fondateur du Sundance Institute, s'est éteint ce mardi 16 septembre à l’âge de 89 ans dans sa maison de Sundance, dans l’Utah.

Figure majeure d’Hollywood et du cinéma indépendant, il laisse derrière lui une carrière exceptionnelle et un héritage durable.

Robert Redford s’est imposé comme l’une des figures les plus emblématiques du cinéma américain. Au cours de ses quarante années de carrière, il a joué dans de nombreux films devenus cultes, parmi lesquels Butch Cassidy et le Kid (1969), Jeremiah Johnson (1972), Nos Plus Belles Années (1973), Les Hommes du Président (1976), Out of Africa (1985) ou encore L’homme qui murmurait à l’oreille des chevaux (1996).

Derrière la caméra, Redford a réalisé neuf longs-métrages, dont Des gens comme les autres (1980), qui lui valut l’Oscar du meilleur réalisateur, et Et au milieu coule une rivière (1992). Sa dernière réalisation, Sous surveillance (2013), l’a vu également tenir le rôle principal.

Pionnier du cinéma indépendant, il a fondé le Sundance Institute et popularisé le festival du même nom, offrant une scène internationale aux réalisateurs émergents et permettant à de nombreux talents de se faire connaître.

Engagé au-delà des écrans, Robert Redford a consacré une part importante de sa vie à la protection de l’environnement, participant à des campagnes et soutenant des ONG comme le Natural Resources Defense Council pendant plus de trente ans.

Icône d’Hollywood, réalisateur primé et militant engagé, Robert Redford laisse un héritage artistique et humaniste durable, inscrit à la fois dans l’histoire du cinéma et dans la mémoire collective du public.

