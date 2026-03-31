L’Algérie dit adieu à l’ancien président Liamine Zeroual

Algérie
L’Algérie a fait ses adieux, lundi, à l’ancien président de la République Liamine Zeroual, décédé le 28 mars des suites d’une longue maladie.
Au pouvoir de 1994 à 1999, il a été conduit à sa dernière demeure au cimetière central du quartier Bouzourane, à Batna, sa ville natale, à environ 400 kilomètres au sud-est d’Alger. Ses funérailles nationales ont été présidées par le chef de l’État Abdelmadjid Tebboune, en présence notamment du chef d’état-major de l’Armée nationale populaire, Saïd Chengriha.
Trois jours de deuil national ont été décrétés pour honorer cette figure emblématique de l’histoire contemporaine de l’Algérie.
Né le 3 juillet 1941 à Batna, dans l’est du pays, Liamine Zeroual avait rejoint les rangs de l’Armée de libération nationale, engagée dans la lutte pour l’indépendance face à la colonisation française.
Après son retrait de la vie politique, il est resté une personnalité respectée, saluée pour son rôle durant une période charnière de l’histoire du pays.
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