Netanyahu accuse la Chine et le Qatar de miner la légitimité d’Israël

Lors d’une rencontre avec une délégation bipartisane de 250 législateurs américains à Jérusalem, le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a accusé la Chine et le Qatar de chercher à affaiblir le soutien international d’Israël et à miner sa légitimité sur la scène mondiale.

« Démocrates et Républicains, nous apprécions et chérissons votre soutien. Or, il existe actuellement une volonté active de l’éroder », a déclaré Netanyahu. « Il s’agit d’une tentative délibérée d’assiéger Israël, non pas par des actions isolées, mais dans le cadre d’un véritable siège coordonné. Ce siège est orchestré par les mêmes forces qui ont soutenu les efforts de l’Iran pour nous imposer un siège militaire, visant à nous étouffer à terme. »

Selon le Premier ministre, Israël a réussi à se libérer de ce précédent siège, mais doit désormais faire face à un nouvel assaut organisé par certains États, en particulier la Chine et le Qatar, qui mèneraient une offensive contre la légitimité d’Israël via les réseaux sociaux occidentaux et américains. « Nous devrons y faire face. Et nous y ferons face, par nos propres moyens », a-t-il ajouté.

Après sa visite en Israël, le Secrétaire d’État américain Marco Rubio s’est rendu à Doha, où il a affirmé que les États-Unis demanderaient au Qatar de poursuivre son rôle de médiateur dans la guerre à Gaza.