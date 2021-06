Le 13 juin, 7e édition de la journée internationale de l'albinisme

Ce 13 juin marque le 7e anniversaire de la journée internationale de l'albinisme. Cette maladie rare, non transmissible et héréditaire qui existe dans le monde entier, indépendamment de l'appartenance ethnique ou du genre.

L'ONU estime qu'une personne sur 20 000 vit avec ce problème de santé, qui est le plus répandu en Afrique subsaharienne. En Tanzanie, par exemple, un habitant sur 1 400 est albinos. Un peu plus qu'au Zimbabwe, qui compte une personne sur mille vivant avec cette maladie, en plus d'autres groupes ethniques d'Afrique australe.

Au Mozambique, les organisations de la société civile indiquent qu'au moins 30 000 personnes vivent avec l'albinisme.

Cette 7e édition est portée par le thème « Forts, envers et contre tout » qui a été choisi afin de montrer que les personnes atteintes d'albinisme sont capables de défier tous les obstacles du quotidien et célébrer aussi la façon dont les personnes atteintes d'albinisme dans le monde entier répondent et dépassent les attentes dans tous les domaines de la vie ;