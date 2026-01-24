Brésil : un concours de chant dans une prison offre un exutoire créatif aux détenues

Dans cette prison de Rio de Janeiro, au Brésil, des femmes incarcérées, venues de plusieurs centres pénitentiaire ont troqué leurs tenues de prisonnières pour des robes de gala, le temps d’une soirée. L’événement est destiné à mettre en valeur leurs talents et à renforcer leur confiance en elles avant leur libération.

Ce jour-là, les quinze candidates se sont relayées sur la scène pour interpréter de célèbres tubes, devant un public composé de responsables de la prison, de bénévoles et d'autres détenues. Le jury était composé notamment de l'acteur et présentateur de télévision David Brazil et du chanteur Maurício Mattar.

Plusieurs mois avant le grand jour, les candidates ont passé des auditions, répété et fait des essais de maquillage, de costumes et de coiffure, sortant ainsi de la routine quotidienne de la prison.

Après les différentes étapes du concours, baptisé "Voice of Liberty" (La voix de la liberté), la lauréate a été désignée : Fernanda Fernandes Domingues, âgée de 36 ans.

"La musique est un moyen de me renforcer, en ce moment de tristesse, car être emprisonné est triste, être privé de liberté, et en chantant, notre corps est emprisonné, mais notre voix peut aller où elle veut. Notre esprit peut traverser les frontières", a-t-elle déclaré.

Un programme de réinsertion pour les détenues

Cette année, le concours était placé sous le thème de "l'espoir et l'émancipation". Il s’agit de la troisième édition organisée par l'administration pénitentiaire de l'État de Rio de Janeiro. Une initiative qui, selon elle, contribue également à améliorer l'atmosphère au sein de l'établissement.

Rilary Cristina Leite, 31 ans, chantait dans des bars, lors de fêtes et à l'église avant d'être arrêtée il y a six ans. Elle doit sortir de prison dans moins d'un an et a déclaré que le spectacle était une occasion de l'aider dans son cheminement vers la réinsertion en mettant en valeur ses talents.

"C'est magique parce que nous faisons ce que nous voulons. Cela signifie la libération pour nous. Nous sommes en prison et l'art nous libère", a déclaré Leite, ajoutant que son rêve était de chanter au festival Rock in Rio.

Maria Rosa Lo Duca Nebel, secrétaire d'État à l'administration pénitentiaire de Rio, a déclaré que l'objectif de la prison était également de réhabiliter les détenus par le travail, les études, la lecture et, comme vendredi, par la culture.

Cela contribue également à améliorer l'atmosphère au sein de l'établissement, a-t-elle ajouté.