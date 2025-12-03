Afrique du Sud : 2 policiers reconnus coupables de crimes d'apartheid

Deux anciens policiers de l’ère de l’apartheid en Afrique du Sud ont été reconnus coupables de meurtre mardi pour l’assassinat en 1987 de l’activiste et dirigeant étudiant Caiphus Nyoka.

La fusillade mortelle de Nyoka à son domicile familial près de Johannesburg, durant la période de la domination de la minorité blanche, faisait partie des nombreuses violations présumées commises par la police de l’apartheid qui sont restées impunies pendant des décennies.

Abraham Engelbrecht et Pieter Stander, que les procureurs disent être tous deux sexagénaires, ont été reconnus coupables par un juge de la Haute Cour de Gauteng, à Johannesburg. Ils seront condamnés ultérieurement. Un troisième ancien policier a été acquitté.

Ils ont été traduits en justice après qu’un autre ex-policier a publiquement avoué le meurtre de Nyoka en 2019 — plus de 30 ans plus tard. Johan Marais, qui était membre d’une unité spéciale appelée Reaction Unit (unité d’intervention), a plaidé coupable du meurtre de Nyoka et a été condamné à 15 ans de prison en juillet.

Caiphus Nyoka, militant anti-apartheid, a été atteint d’au moins 12 balles lorsque des agents de la redoutée Reaction Unit et de la Special Branch (brigade spéciale) ont pris d’assaut sa maison familiale à l’aube, selon un rapport de pathologie de 1988 et des documents judiciaires. Le pathologiste a conclu qu’il avait probablement été touché à la tête, au cou et à l’épaule alors qu’il était assis dans son lit, puis atteint de multiples balles dans la poitrine, les bras et les mains après être retombé en arrière.

Assassinats politiques

À l’époque, la police avait été disculpée de tout acte répréhensible après avoir affirmé avoir agi en état de légitime défense. Durant l’apartheid, il était courant que les autorités disculpent la police pour couvrir des assassinats politiques.

L’affaire Nyoka a été réexaminée en 1997 par la Commission vérité et réconciliation d’Afrique du Sud, une enquête créée après la fin de la domination blanche en 1994 pour exposer les abus de l’ère de l’apartheid et donner aux auteurs la possibilité d’avouer et de demander l’amnistie dans un esprit de réconciliation. Personne ne s’était alors manifesté pour reconnaître sa responsabilité dans le meurtre de Nyoka.

La commission a constaté qu’il y avait des milliers de cas d’assassinats politiques, d’enlèvements et de tortures durant l’apartheid et a recommandé des centaines d’enquêtes pénales, mais très peu ont donné lieu à des poursuites, suscitant des années de colère parmi les victimes, leurs familles et d’autres personnes.

Ségrégation

Les autorités sud-africaines ont finalement décidé de réexaminer certaines de ces violations alléguées cette année, sous la pression du public. Une nouvelle enquête sur la mort en 1967 d’Albert Luthuli, alors dirigeant du mouvement anti-apartheid du Congrès national africain (ANC), a conclu en octobre qu’il avait été battu à mort, probablement par la police de sécurité, et a rejeté la conclusion d’une enquête de l’époque de l’apartheid selon laquelle il serait mort après avoir été percuté par un train de marchandises.

Les autorités ont également annoncé qu’elles mèneraient une nouvelle enquête sur la mort en 1977, en détention policière, de la figure emblématique anti-apartheid Steve Biko, dont l’assassinat avait suscité un nouveau tollé mondial contre le système brutal de ségrégation forcée en Afrique du Sud.

Une autre enquête examinera si les gouvernements démocratiques post-apartheid dirigés par l’ANC ont délibérément bloqué des investigations sur ces assassinats, comme l’ont allégué certaines familles de victimes.