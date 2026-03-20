Tunisie : la militante antiraciste Saadia Mosbah condamnée à 8 ans de prison

La militante antiraciste tunisienne Saadia Mosbah, incarcérée depuis près de deux ans pour des faits de malversation financière, a été condamnée jeudi à huit ans de prison.

Cette femme de 66 ans était en première ligne pour défendre les migrants subsahariens en Tunisie, en particulier après un discours prononcé en 2023 par le président Kais Saied, dans lequel il dénonçait les "hordes de migrants illégaux" comme une menace démographique.

Présidente de l'association antiraciste Mnemty, elle avait été arrêtée en mai 2024 et faisait l'objet d'une enquête pour blanchiment d'argent, avaient rapporté les médias à l'époque.

Lors d’une audience jeudi, les avocats de Saadia Mosbah, qui a été jugée aux côtés d’autres membres pour blanchiment d’argent et enrichissement illicite, ont plaidé leur innocence.

"C’est un verdict choquant qui n’a rien à voir avec l’affaire. Il envoie un message clair : sous le régime actuel, le travail de la société civile est suspect", a déclaré l’avocat Ben Salem, annonçant un appel immédiat.

Le fils de Mme Mosbah a également été condamné à trois ans de prison, tandis qu'un autre militant s'est vu infliger une peine de deux ans.

La veille de l'audience, l'Observatoire pour la protection des défenseurs des droits de l'homme et l'Organisation mondiale contre la torture avaient exhorté les autorités tunisiennes à libérer immédiatement Mme Mosbah, invoquant son âge et son état de santé.

Dans un communiqué, ils ont déclaré que les poursuites à son encontre s’inscrivaient "dans un contexte de répression croissante de la société civile en Tunisie", marqué par des poursuites contre des défenseurs des droits humains, des "campagnes de dénigrement" dans les médias et des restrictions imposées aux ONG travaillant sur les questions migratoires.

Depuis que le président Saied a pris le pouvoir en 2021, les figures de l’opposition et les groupes de défense des droits humains dénoncent l’érosion des droits et des libertés dans ce pays d’Afrique du Nord.