Conflit israélo-palestinien : l'ONU vote en faveur d'une solution à deux Etats

L'Assemblée générale des Nations unies a voté à une écrasante majorité vendredi en faveur d'une solution à deux Etats pour le conflit israélo-palestinien.

L’organisation a exhorté Israël à s'engager en faveur d'un Etat palestinien, ce à quoi le Premier ministre Benjamin Netanyahu s'oppose avec véhémence.

Les 193 membres de l’ONU ont approuvé une résolution non contraignante approuvant la "déclaration de New York", qui établit un plan par étapes pour mettre fin à un conflit qui dure depuis près de 80 ans. Le vote s'est fait par 142 voix contre 10 et 12 abstentions.

M. Netanyahu a déclaré quelques heures avant le vote, lors de la signature d'un accord visant à étendre les colonies qui diviseront la Cisjordanie, qu'il n'y aurait pas d'État palestinien.

La résolution a été parrainée par la France et l'Arabie saoudite, qui ont coprésidé une conférence de haut niveau sur la mise en œuvre d'une solution à deux États à la fin du mois de juillet, au cours de laquelle la déclaration a été approuvée.

La guerre de Gaza, qui dure depuis près de deux ans, et le conflit israélo-palestinien au sens large devraient figurer en tête de l'ordre du jour des dirigeants mondiaux lors de leur réunion annuelle à l'Assemblée générale, qui débutera le 22 septembre.

Les Palestiniens espèrent qu'au moins 10 pays supplémentaires reconnaîtront l'État de Palestine, en plus des 145 pays qui le reconnaissent déjà.