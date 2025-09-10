Guerre Israël-Hamas : quelles conséquences après les frappes au Qatar ?

Israël a frappé mardi le quartier général de la direction politique du Hamas au Qatar, alors que les principaux dirigeants du groupe étaient réunis pour examiner une proposition américaine de cessez-le-feu dans la bande de Gaza.

Des analystes pensent déjà que cette attaque pourrait compromettre les discussions visant à enterrer la hache de guerre

‘’ Doha, au Qatar, où je me trouve actuellement, est sous le choc après l'attaque lancée par Israël contre les dirigeants politiques du Hamas qui opèrent dans ce pays riche en énergie. Le Hamas n'affirme qu'aucun de ses hauts dirigeants n'a été tué, mais que cinq membres de rang inférieur de l'organisation militante ont été tués dans cette attaque. Le Qatar affirme qu'un membre de ses forces de sécurité intérieure a également été tué dans l'attaque, ce qui porte le nombre total de morts à au moins six jusqu'à présent.’’, explique Jon Gambrell, d’Associated Press :

Israël dit avoir mené cette attaque de son propre chef, probablement parce qu'il commence à entendre certaines critiques de la Maison Blanche à ce sujet. L'administration Trump affirme avoir prévenu les Qataris à l'avance. Les Qataris affirment que cet avertissement est survenu alors que les explosions étaient déjà perceptibles ici à Doha, rapporte le journaliste.

Et d’ajouter, Tout cela survient alors que les Qataris tentent de négocier un cessez-le-feu dans la guerre qui oppose actuellement Israël et le Hamas et qui vient de décimer la bande de Gaza. Selon certaines informations, ces dirigeants étaient en réunion pour discuter d'une de ces propositions de cessez-le-feu lorsque cette attaque a eu lieu.

L’analyste rassure ‘’ les Qataris n'ont pas exclu de poursuivre leurs efforts et leur médiation en vue d'un cessez-le-feu, mais pour l'instant, on ne sait pas si quelqu'un pourra mettre fin à cette guerre, et il semble que la situation pourrait encore s'aggraver au Moyen-Orient à l'avenir.

Le Qatar a condamné cependant ce qu'il a qualifié de « violation flagrante de toutes les lois et normes internationales » alors que la fumée s'élevait au-dessus de sa capitale, Doha.