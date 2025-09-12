Guerre Israël-Hamas : 150 Italiens rejoignent la Flottille Sumud pour Gaza

Jeudi, à Syracuse, une centaine de militants italiens se sont préparés à prendre le large pour rejoindre la Flottille Sumud internationale en route vers la bande de Gaza.

Le groupe italien doit rejoindre la flottille principale, partie de Barcelone et actuellement à Tunis, dans sa tentative de livrer des vivres et du matériel médical à la population civile de l’enclave assiégée.

Parmi les participants figurent des députés européens, des journalistes et des activistes de la société civile. Annalisa Corrado, députée européenne pour le Parti démocratique italien, a déclaré :

« Les garçons et les filles de Palestine sont exactement comme les nôtres, et nous devons les défendre chaque jour. Si les gouvernements et les institutions européennes bloquent depuis des mois les initiatives en faveur de Gaza, alors la société civile doit agir. »

Benedetta Scuderi, députée européenne pour le parti Alliance des Verts et de la Gauche, a ajouté :

« Nous, la population civile, qui risquons notre vie par simple humanité, sommes présentés comme des criminels. Cela est inacceptable. Nous demandons au gouvernement italien et aux institutions européennes une protection diplomatique totale. Ce sont eux qui auraient dû être sur ces navires, et non nous. »

Les bateaux de la flottille sont chargés de nourriture et de matériel médical destinés aux civils de Gaza. Mercredi, la flottille principale a indiqué avoir été attaquée pour la deuxième nuit consécutive lorsqu’un drone a ciblé l’un de ses bateaux, amarré dans les eaux tunisiennes. Aucun blessé n’a été signalé.

La semaine dernière, la Première ministre italienne, Giorgia Meloni, a réagi face aux menaces évoquées par le ministre israélien de la Sécurité Nationale, Itamar Ben-Gvir, qui prévoit de sanctionner les participants et de saisir les navires : « Le gouvernement italien prendra toutes les mesures nécessaires pour garantir la sécurité des citoyens italiens embarquant sur la flottille », a assuré la cheffe du gouvernement italien , rappelant que la protection de ses ressortissants reste une priorité.