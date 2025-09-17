Guerre à Gaza : l'UE présente son plan de sanctions contre Israël

L'Union européenne a présenté mercredi son plan pour faire pression sur Israël afin qu'il mette fin à la guerre à Gaza.

Alors que les Palestiniens sont entrain de fuir les chars, les drones et les troupes israéliennes qui avancent sur le territoire ravagé par 23 mois de guerre, la responsable de la politique étrangère de l'Union europkuéenne, a demandé la suspension du libre-échange avec Israël et des sanctions à l'encontre de deux ministres israéliens d'extrême droite en réponse à la crise humanitaire à Gaza.

Kaja Kallas a exhorté les 27 États membres à augmenter les droits de douane sur certains produits israéliens et à imposer des sanctions à dix dirigeants du Hamas, à des colons israéliens et à deux membres du cabinet du Premier ministre Benjamin Netanyahu : Itamar Ben-Gvir, ministre de la Sécurité nationale, et Bezalel Smotrich, ministre des finances.

« L'objectif n'est pas de punir Israël. L'objectif est d'améliorer la situation humanitaire à Gaza. Tous les États membres s'accordent à dire que la situation à Gaza est intenable. La guerre doit cesser. La souffrance doit cesser et tous les otages doivent être libérés. Nous devons utiliser tous les outils dont nous disposons pour parvenir à ce résultat. Nous ne devons pas non plus perdre de vue l'évolution dangereuse de la situation en Cisjordanie, qui réduit la viabilité d'une solution fondée sur la coexistence de deux États. », a déclaré Kaja Kallas, Haute représentante de l'Union européenne .

Principal partenaire commercial d'Israël, l’UE impose ainsi des droits de douane qui pourraient avoir des effets considérables sur l'économie israélienne. Environ 32 millions d'euros (37,5 millions de dollars) de fonds bilatéraux contrôlés par la Commission européenne seraient immédiatement suspendus.

« Nous regrettons de devoir prendre cette mesure. Cependant, nous pensons qu'elle est à la fois appropriée et proportionnée compte tenu de la crise humanitaire en cours à Gaza. Le Conseil se prononcera sur cette mesure à la majorité qualifiée, tandis que le Parlement européen sera dûment informé. », a expliqué Maros Šefčovič, commissaire européen au commerce.

Les memnres de l'Union européenne ont été divisés au cours des 23 derniers mois de guerre dans la bande de Gaza. Il n'est pas certain qu'une majorité se dégage pour approuver les sanctions et les mesures commerciales.