Tunisie : une flottille pour Gaza affirme avoir été frappée par un drone

Un groupe international d'activistes cherchant à acheminer de l'aide à Gaza affirme qu'un de ses bateaux a été touché par ce qu'il croit être un drone alors qu'il était amarré en Tunisie.

Les autorités tunisiennes ont nié l'implication d'un drone et ont indiqué qu'elles enquêtaient sur l'incendie d'un gilet de sauvetage à bord du bateau.

La flottille Global Sumud a déclaré dans un communiqué qu'un bateau connu sous le nom de "Family Boat", naviguant sous pavillon portugais, "avait été touché par un drone", mais que personne à bord n'avait été blessé.

Le groupe a publié des images sur ses réseaux sociaux montrant un flash lumineux atterrissant sur l'un des bateaux et déclenchant ce qui semble être un incendie.

Le groupe, dont la flottille devait quitter la Tunisie mercredi, devrait donner une conférence de presse à Tunis plus tard dans la journée de mardi pour expliquer ce qui s'est passé. Il a déclaré que l'incident ne ferait pas dérailler sa mission d'acheminement de l'aide à Gaza.

La flottille fait partie d'un vaste mouvement visant à acheminer de l'aide à Gaza par bateau. Le Family Boat transportait les membres les plus célèbres de la flottille, notamment l'activiste suédoise Greta Thunberg et l'ancienne maire de Barcelone Ada Colau.

On ne sait toujours pas qui se trouvait à bord lors de l'attaque.

Le ministère tunisien de l'intérieur a déclaré dans un communiqué que les informations faisant état d'une attaque de drone étaient infondées et que des unités de sécurité spécialisées enquêtaient sur les conséquences de l'incendie d'un gilet de sauvetage.

L'armée israélienne et le gouvernement israélien n'ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires.