Pérou : Barbadillo, une prison pour anciens présidents

À la périphérie de Lima, au Pérou, le centre pénitentiaire de Barbadillo est connu pour avoir été le lieu de détention de cinq anciens présidents de la république.

Cinq anciens présidents du Pérou ont été emprisonnés à Barbadillo. Martin Vizcarra, président entre 2018 et 2020, a passé 22 jours dans les geôles de Barbadillo avant que sa peine ne soit annulée et qu'il ne soit libéré ce jeudi.

Un jour après l'annulation de la peine de Vizcarra, un autre président a reçu une deuxième condamnation. Alejandro Toledo, qui a gouverné le Pérou entre 2001 et 2006, a été condamné à 13 ans de prison dans une affaire impliquant le géant brésilien de la construction Odebrecht.

Les présidents Alejandro Toledo (2001-2006), Ollanta Humala (2011-2016) et Pedro Castillo (2021-2022) sont les actuels occupants de Barbadillo.

La prison a également accueilli l'ancien président Alberto Fujimori (1990-2000) pendant 16 ans, accusé de violations des droits de l'homme, avant qu'il ne soit gracié et libéré en 2023.

Peu d'informations sont partagées sur le quotidien des détenus au sein de l'établissement qui n'est pas officiellement considéré comme une prison.

D'une capacité officielle de deux détenus, mais pouvant être adaptée pour en accueillir jusqu'à quatre, la prison de Barbadillo se compose de deux "cellules" de 800 mètres carrés, chacune équipée d'une chambre, d'une cuisine, d'une salle à manger et d'un jardin.

"C'est une prison où l'on ne voit pas nécessairement de barreaux aux fenêtres", explique Wilfredo Pedraza, ancien président de l'Institut national pénitentiaire du Pérou et actuel avocat de du président Humala.

Mais Pedraza insiste : "c'est loin d'être une prison dorée".

Des propos confirmés par Martin Vizcarra qui explique qu'en entrant dans sa "cellule", il n'avait vu qu'un matelas, un cadre de lit et un canapé. Il a précisé que sa salle de bain privée n'avait pas d'eau chaude, mais qu'il avait accès à une salle de séjour.

Il a raconté sur Tiktok que lors de sa première nuit, un codétenu, Pedro Castillo, lui avait apporté des fruits et une couverture, tandis que d'autres prisonniers présidentiels, Toledo et Humala, s'étaient fait livrer de la nourriture de l'autre côté des murs de Barbadillo.

Selon Pedraza, "le seul avantage est peut-être que leur espace est plus généreux, relativement. Leurs chambres mesurent environ quatre mètres sur quatre. Donc, à part cet espace interne, qui me semble raisonnable, ils n'ont rien que les autres prisonniers du pays n'ont pas, et ils n'ont pas un mode de vie différent".

L'établissement comprend également une salle d'audience spéciale pour juger les personnalités en vue.