Le Pérou en état d'urgence après des inondations dans plusieurs villes et régions

Des pluies torrentielles ont provoqué d’importantes inondations dans le sud du Pérou, notamment à Arequipa, poussant le gouvernement à instaurer l’état d’urgence dans l’ensemble du pays. Dans plusieurs villes, rues et quartiers restent recouverts de boue, tandis que riverains et militaires participent aux opérations de nettoyage. En déplacement dans les zones sinistrées, le président par intérim José María Balcázar a annoncé un renforcement des secours et une mobilisation accélérée des financements publics. Le décret d’urgence concerne plus de 700 districts afin de permettre la réparation rapide des infrastructures endommagées. Selon les autorités, près de 931 kilomètres de routes ont été touchés, perturbant durablement les transports. Depuis le début de la saison des pluies en décembre, les inondations et glissements de terrain ont causé au moins 68 morts, dans un contexte lié au réchauffement anormal des eaux du Pacifique.