Élection présidentielle au Pérou : des milliers d’électeurs appelés à revoter

Ce dysfonctionnement a déclenché des manifestations à travers le pays, de nombreux électeurs dénonçant des irrégularités et mettant en doute la crédibilité du scrutin, malgré les assurances des autorités électorales sur la fiabilité du résultat. Plus de 63 000 électeurs de Lima et d’autres régions, y compris à l’étranger, pourront voter lundi 13 avril après que des bulletins n’ont pas été livrés dans des dizaines de bureaux. Ce report repousse l’annonce des résultats au moins au 14 avril et alimente les inquiétudes sur la transparence et la participation, dans une élection très disputée qui compte 35 candidats. Le vote intervient dans un contexte de forte instabilité politique et de hausse de la criminalité, le Pérou ayant connu neuf présidents en dix ans. Plus de 27 millions d’électeurs sont inscrits, dont 1,2 million à l’étranger, et le vote est obligatoire pour les 18-70 ans, sous peine d’une amende pouvant atteindre environ 30 euros. Aucun candidat n’étant en mesure de franchir la barre des 50 %, un second tour en juin semble probable. Les électeurs doivent également élire un Congrès bicaméral pour la première fois depuis plus de 30 ans, avec le retour d’un Sénat de 60 sièges aux côtés d’une chambre basse de 130 membres, renforçant le rôle du Parlement face à l’exécutif.