Sénégal : des signes d'apaisement entre Diomaye Faye et Sonko

Au Sénégal, le président Bassirou Diomaye Faye veut mettre fin aux rumeurs de distanciation avec son Premier ministre Ousmane Sonko.

Lors d'une rencontre au palais présidentiel avec des membres du bureau politique de Pastef, le parti au pouvoir, le chef de l'État a tenu à clarifier la situation. Il a affirmé lors de cette rencontre du 18 novembre qu’il ne ferait jamais de mal à Ousmane Sonko et que ce dernier ne lui ferait jamais de mal non plus. Une manière de faire taire les rumeurs et spéculations sur la relation entre les deux hommes qui circulent ces derniers jours.

De son côté, le chef du gouvernement Ousmane Sonko a repris son poste et participé au conseil des ministres ce mercredi, après une absence de quelques jours, officiellement pour se reposer.

Le désaccord entre les deux alliés a été accentué par le remaniement contesté à la tête de la coalition présidentielle. Le président Diomaye Faye a désigné Aminata Touré pour diriger cette coalition tandis que le Premier ministre défendait le profil d’Aïda Mbodj.

Ancienne ministre de Macky Sall, devenue opposante, Aminata Touré a été choisie dans une volonté d'ouverture, a fait savoir le président Bassirou Diomaye Faye.

Des tensions qui interviennent alors que le pays traverse une situation économique délicate après la découverte, en avril dernier, d’une dette cachée estimée à plus de 7 milliards de dollars.