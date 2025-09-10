Attaque à Doha : Donald Trump s’abstient de toute condamnation contre Israël

Au lendemain de l’attaque israélienne à Doha au Qatar, le président Donald Trump décide de s’abstenir de toute condamnation contre Israël, contrairement à la grande majorité de la communauté internationale.

L'administration Trump déclare que l'action d'Israël était indépendante et dit toutefois regretter que le Qatar, un allié des États-Unis, ait été pris pour cible.

"Je ne suis pas ravi de cette situation. Ce n'est pas une bonne chose. Mais j’ai juste une chose à dire : nous voulons que les otages soient libérés, mais nous ne sommes pas ravis de la façon dont les choses se sont déroulées aujourd'hui", a déclaré le président américain.

Cette frappe fait suite à la mort de six personnes tuées par un homme armé à un arrêt de bus à Jérusalem ce lundi.

Israël qui dit intensifier sa lutte contre le Hamas, déclare avoir visé des leaders du groupe installé au Qatar.

Le Hamas affirme pourtant qu'aucun de ses dirigeants n'a été touché. Cependant 5 membres moins influents ont été tués lors de la frappe. Le Qatar a condamné cette action, la qualifiant de violation flagrante du droit international, tout comme l'UE, la France, l'Espagne et le Royaume-Uni qui ont appelé à la fin de l'escalade au Moyen-Orient.