Bienvenue sur Africanews

Merci de choisir votre version

Regarder en direct

Urgent Infos

Infos

news

Attaque à Doha : Donald Trump s’abstient de toute condamnation contre Israël

Donald Trump en compagnie de l'émir du Qatar, Cheikh Tamim bin Hamad Al Thani, à la base aérienne d'Al Udeid, le jeudi 15 mai 2025, à Doha, au Qatar. (AP Photo/Alex Brandon)   -  
Copyright © africanews
AP Photo
By Rédaction Africanews

Etats-Unis

Au lendemain de l’attaque israélienne à Doha au Qatar, le président Donald Trump décide de s’abstenir de toute condamnation contre Israël, contrairement à la grande majorité de la communauté internationale. 

L'administration Trump déclare que l'action d'Israël était indépendante et dit toutefois regretter que le Qatar, un allié des États-Unis, ait été pris pour cible.

"Je ne suis pas ravi de cette situation. Ce n'est pas une bonne chose. Mais j’ai juste une chose à dire : nous voulons que les otages soient libérés, mais nous ne sommes pas ravis de la façon dont les choses se sont déroulées aujourd'hui", a déclaré le président américain.   

Cette frappe fait suite à la mort de six personnes tuées par un homme armé à un arrêt de bus à Jérusalem ce lundi. 

Israël qui dit intensifier sa lutte contre le Hamas, déclare avoir visé des leaders du groupe installé au Qatar.  

Le Hamas affirme pourtant qu'aucun de ses dirigeants n'a été touché. Cependant 5 membres moins influents ont été tués lors de la frappe. Le Qatar a condamné cette action, la qualifiant de violation flagrante du droit international, tout comme l'UE, la France, l'Espagne et le Royaume-Uni qui ont appelé à la fin de l'escalade au Moyen-Orient. 

Articles Connexes

Sur le même pays

Voir plus

Articles Connexes

Sur le même pays

Sur le même thème

Plus d'actualités

En utilisant ce site, vous acceptez notre utilisation des cookies pour améliorer ses performances et d'améliorer votre expérience utilisateur. Plus d'infos dans notre Politique liée aux cookies.