Les images du site de la fusillade à Jérusalem qui a fait six morts

La police a déclaré que les assaillants avaient tiré sur des voyageurs pendant l'heure de pointe avant d'être abattus par un soldat israélien et un civil. Les ambulanciers ont confirmé que deux des blessés sont décédés plus tard à l'hôpital, tandis que six restent dans un état grave. Du personnel de police et des véhicules étaient sur les lieux de l'attaque alors qu'un hélicoptère survolait la zone, selon les images publiées par la police israélienne. Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a visité les lieux, déclarant qu'Israël menait « une guerre acharnée sur tous les fronts ». L'armée a déployé des forces près de Ramallah en Cisjordanie suite à l'attaque.