Qatar : Israël affirme avoir visé les dirigeants du Hamas lors d'une frappe

Qatar
Israël a lancé une attaque visant la direction du Hamas au Qatar mardi, selon des responsables, élargissant ainsi sa campagne contre le groupe militant, alors que les négociations pour mettre fin à la guerre dans la bande de Gaza semblent s'enliser avant une nouvelle offensive militaire dans cette région.
La manière dont l'attaque a été menée n'a pas été précisée dans l'immédiat, mais un porte-parole militaire israélien a indiqué que c'était l'armée de l'air israélienne qui avait procédé à l'attaque.
Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a condamné l'attaque israélienne contre le quartier général du Hamas à Doha :« Je condamne cette violation flagrante de la souveraineté et de l'intégrité territoriale du Qatar. Toutes les parties doivent œuvrer en faveur d'un cessez-le-feu permanent, et non pas le détruire », a-t-il déclaré.
Qatar Airways a poursuivi ses atterrissages à Doha pendant la grève, alors qu'au moins un avion de l'armée de l'air qatarie a décollé pour effectuer une patrouille au-dessus du pays.
La Ligue arabe condamne l'attaque israélienne contre Doha. Dans une déclaration, le secrétaire général de la Ligue arabe, Ahmed Abou Gheit, a déclaré que l'attaque violait la souveraineté du Qatar.
