USA : Donald Trump fustige la "gauche radicale" pour la mort de Charlie Kirk

La Chambre des représentants a rendu hommage à Charlie Kirk par une minute de silence mercredi à Washington. Après la mort de l'influenceur pro-Trump, le président américain a aussitôt réagi.

« Depuis des années, les extrémistes de gauche comparent des Américains formidables comme Charlie aux nazis et aux pires criminels et meurtriers de masse au monde. Ce genre de rhétorique est directement responsable du terrorisme que nous connaissons aujourd'hui dans notre pays, et cela doit cesser immédiatement », déclare Donald Trump, président des États-Unis.

Mercredi soir, des personnes ont été aperçues tenant des fleurs et des drapeaux américains devant l'hôpital de l'Utah où Kirk a été déclaré mort.

L'homme de 31 ans a été tué d'une seule balle dans le cou. Le tireur est toujours en fuite.

Les membres de l'administration Trump ont condamné le crime et rendu hommage à Kirk. Le vice-président JD Vance et le secrétaire à la Santé Robert F. Kennedy Jr.

Les démocrates ont également rendu hommage à l'influenceur. Dans un message publié sur X, l'ancien président Barack Obama a adressé ses prières à la famille de Kirk et a qualifié cet assassinat d'acte de violence « méprisable ».

De nombreuses personnalités de droite, comme le milliardaire Elon Musk, ont suivi la rhétorique de Trump et attribuant la mort de Kirk à la « gauche radicale ».

Le meurtre de Kirk survient dans un contexte de recrudescence de la violence politique aux États-Unis.

Donald Trump a ordonné que tous les drapeaux américains à travers le pays soient mis en berne jusqu'à dimanche afin d'honorer l'activiste conservateur.