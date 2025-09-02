Football : Alexander Isak rejoint enfin Liverpool pour un montant record

Liverpool a signé Alexander Isak de Newcastle United pour un montant record de 145 millions d'euros avec une augmentation potentielle à 150 millions d'euros.

L'attaquant suédois a passé sa visite médicale ce 1er septembre avant de signer un contrat de six ans d'une valeur de 350 000 euros par semaine.

Ce qui fait de lui le joueur le plus cher de l’histoire du championnat anglais.

Le transfert met fin à une saga tendue après qu'Isak a forcé son départ de Newcastle, accusant le club d’avoir failli ses promesses.

L'arrivée d'Isak fait suite à l'acquisition de Florian Wirtz par Liverpool pour 116 millions d'euros, ce qui porte les dépenses estivales à plus de 510 millions d'euros, un record en Premier League.

L'accord intervient après la signature par Newcastle de Nick Woltemade et de l’international congolais Yoane Wissa en provenance de Brentford pour 63 M€