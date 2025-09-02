Bienvenue sur Africanews

Football : Alexander Isak rejoint enfin Liverpool pour un montant record

Alexander Isak, joueur de Newcastle, célèbre après avoir marqué le premier but de son équipe lors du match de football de Premier League anglaise entre Liverpool et Newcastle,   -  
AP Photo
By Rédaction Africanews

Royaume-Uni

Liverpool a signé Alexander Isak de Newcastle United pour un montant record de 145 millions d'euros avec une augmentation potentielle à 150 millions d'euros.  

L'attaquant suédois a passé sa visite médicale ce 1er septembre avant de signer un contrat de six ans d'une valeur de 350 000 euros par semaine.  

Ce qui fait de lui le joueur le plus cher de l’histoire du championnat anglais. 

Le transfert met fin à une saga tendue après qu'Isak a forcé son départ de Newcastle, accusant le club d’avoir failli ses promesses. 

L'arrivée d'Isak fait suite à l'acquisition de Florian Wirtz par Liverpool pour 116 millions d'euros, ce qui porte les dépenses estivales à plus de 510 millions d'euros, un record en Premier League. 

L'accord intervient après la signature par Newcastle de Nick Woltemade et de l’international congolais Yoane Wissa en provenance de Brentford pour 63 M€ 

