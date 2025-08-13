Bienvenue sur Africanews

L’Égypte et l’Ouganda renforcent leur partenariat stratégique

Le président égyptien Abdel-Fattah à Ismaïlia, en Égypte, le jeudi 6 août 2015.   -  
By Rédaction Africanews

and EBU

Egypte

Le président égyptien Abdel Fattah El-Sissi a accueilli son homologue ougandais, Yoweri Museveni, au palais présidentiel d’Al-Ittihadiya, en banlieue du Caire, lors d’une cérémonie officielle.

Selon le porte-parole de la présidence, l’ambassadeur Mohamed El-Shenawy, les deux chefs d’État ont tenu un entretien à huis clos, suivi d’une session élargie réunissant leurs délégations respectives.

Les discussions ont porté sur le renforcement des liens historiques unissant l’Égypte et l’Ouganda, ainsi que sur l’expansion de leur coopération, notamment dans les domaines de la politique, du commerce et de l’investissement, afin de servir les intérêts des deux peuples.

À l’issue de ces échanges, plusieurs mémorandums d’entente ont été signés, couvrant la gestion des ressources hydrauliques, la coopération agro-alimentaire, l’investissement, l’exemption réciproque de visas pour les détenteurs de passeports officiels, ainsi que la création d’un institut diplomatique ougandais.

La rencontre s’est achevée par une conférence de presse conjointe, au cours de laquelle les deux présidents ont présenté les résultats de leurs discussions et les perspectives offertes par ce partenariat stratégique.

