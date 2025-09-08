USA : la Corée du Sud va rapatrier les travailleurs illégaux de Hyundai

Le gouvernement sud-coréen a annoncé dimanche que 300 travailleurs détenus suite à une descente des autorités d'immigration dans une usine Hyundai dans l'État de Géorgie seraient libérés et renvoyés dans leur pays.

Les autorités américaines chargées de l'immigration ont déclaré vendredi avoir arrêté 475 personnes, pour la plupart des ressortissants sud-coréens, lors d'une descente menée par des centaines d'agents fédéraux dans le vaste site de production de Hyundai dans l'État de Géorgie.

Kang Hoon-sik, chef de cabinet du président Lee Jae Myung, a déclaré que la Corée du Sud et les États-Unis avaient finalisé les négociations sur la libération des travailleurs. Il a ajouté que la Corée du Sud prévoyait d'envoyer un avion charter pour rapatrier les travailleurs dès que les dernières procédures administratives auraient été finalisées.

Les médias locaux ont rapporté que le ministre des Affaires étrangères Cho Hyun se préparait à partir pour les États-Unis afin de poursuivre ces négociations pour la libération des travailleurs sud-coréens.

Les agents américains de l'immigration ont concentré leurs efforts sur une usine encore en construction dans laquelle Hyundai s'est associé à LG Energy Solution pour produire des batteries pour véhicules électriques.

Cette opération est la dernière d'une longue série de descentes sur les lieux de travail menées dans le cadre du programme de déportation massive mis en place par l'administration Trump.