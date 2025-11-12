Géorgie : 20 militaires turcs morts dans un crash à la frontière azérie

20 militaires turcs ont perdu la vie après le crash de leur avion cargo en Géorgie. Leur décès a été annoncé par Yasar Guler, ministre truc de La Défense mercredi.

L'avion C-130 avait décollé de Ganja, en Azerbaïdjan, et rentrait en Turquie lorsqu'il s'est écrasé mardi dans la municipalité géorgienne de Sighnaghi, près de la frontière azerbaïdjanaise.

Les causes de l'accident font l'objet d'une enquête. Une équipe turque d'enquête sur les accidents a atteint le site tôt ce mercredi et inspectait l'épave de l'avion, en coordination avec les autorités géorgiennes.

L'épave est éparpillée à de multiples endroits d’une plaine comprenant des terres agricoles et entourée de collines_._

"Nos héroïques compagnons d'armes sont tombés en martyrs le 11 novembre 2025, lorsque notre avion cargo militaire C-130, qui avait décollé d'Azerbaïdjan en direction de notre pays, s'est écrasé près de la frontière entre la Géorgie et l'Azerbaïdjan", a déclaré le ministre de la défense, Yasar Guler, dans un message posté sur X, accompagné de photos des militaires qui ont été tués.

Mardi, l'agence publique turque Anadolu a cité l'autorité géorgienne de l'aviation qui a déclaré que le contact avec l'avion avait été perdu quelques minutes après son entrée dans l'espace aérien de la Géorgie. L'avion n'avait pas émis de signal de détresse.

Les avions cargo militaires C-130 sont largement utilisés par les forces armées turques pour le transport de personnel et les opérations logistiques. La Turquie et l'Azerbaïdjan entretiennent une étroite coopération militaire.

Le président de l'Azerbaïdjan, Ilham Aliyev, et le ministre géorgien des affaires étrangères, Maka Botchorishvili, ont présenté leurs condoléances à leurs homologues turcs à la suite de l'accident de mardi.