Sénégal : 4 femmes dans le nouveau gouvernement d'Ousmane Sonko

Les partisans du candidat à la présidence Bassirou Diomaye Faye se rassemblent à son quartier général de campagne.   -  
Copyright © africanews
AP Photo
By Rédaction Africanews

Sénégal

Plusieurs départs, des changements de portefeuilles et de nouveaux entrants. Au Sénégal, le président de la République Bassirou Diomaye Faye a procédé à un remaniement ministériel.

Toujours sous la direction du Premier ministre Ousmane Sonko, le nouveau gouvernement a été présenté ce samedi. Sur les 31 ministères, quatre sont désormais occupés par des femmes. 

Le ministre de l’Intérieur Jean-Baptiste Tine et le ministre de la Justice Ousmane Diagne quittent le gouvernement. Elhadj Abdourahmane Diouf passe de l’Enseignement supérieur à l’Environnement et à la Transition écologique. Parmi les nouveaux arrivants :  Déthié Fall au ministère des Infrastructures et Amadou Bâ au ministère de la Culture, de l’Artisanat et du Tourisme. 

Moustapha Guirassy à l’Éducation nationale, Ibrahima Sy à la Santé, ou encore Maïmouna Dièye à la Famille, maintiennent leurs postes. 

Le remaniement intervient dans un contexte économique difficile pour le Sénégal. Plusieurs réévaluations de la dette publique ont mis en évidence un taux d’endettement plus élevé que celui annoncé par le gouvernement précédent. 

