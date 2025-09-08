Zambie : vers un consensus sur les obsèques de l'ex-président Lungu

Les autorités gouvernementales zambiennes et la famille de l'ancien président Edgar Lungu ont entamé des pourparlers en vue de l'organisation de ses funérailles.

L'ex-dirigeant est décédé le 5 juin dernier en Afrique du Sud, et les funérailles sont pour l'instant bloquées en raison d'un conflit politico-juridique qui oppose la famille au gouvernement.

Dans une déclaration commune, signée par le secrétaire du cabinet Patrick Kangwa et le porte-parole de la famille Makebi Zulu, les deux parties ont déclaré avoir convenu d'un processus de médiation afin de résoudre les questions en suspens concernant l'enterrement.

Les médiateurs ont été nommés conjointement et le processus devrait permettre de concilier les protocoles de l'État et les souhaits personnels de la famille.

Pour rappel, la famille du défunt président avait d'abord demandé un enterrement privé à l'étranger, invoquant la tension émotionnelle et des préoccupations concernant l'ingérence politique, en particulier l'implication du président Hakainde Hichilema dans les procédures funéraires.

Le gouvernement zambien a toutefois insisté pour que des funérailles nationales soient organisées à Lusaka, conformément au protocole national applicable aux anciens chefs d'État.

Des batailles juridiques se sont ensuivies devant les tribunaux sud-africains, qui ont abouti à une décision ordonnant le rapatriement de la dépouille d'Edgar Lungu en Zambie.