USA : polémique autour de la réouverture d'une prison pour migrants illégaux

Aux Etats-Unis, la réouverture d'une prison dans la ville de Leavenworth fait débat dans l'Etat de Kansas. Appartenant à l'opérateur pénitentiaire privé CoreCivic, le Midwest Regional Reception Center est fermé depuis 2021.

Ces derniers temps, le projet américain de lutte contre l’immigration illégale a remis à jour la question de la réouverture de ce centre pénitentiaire controversée.

Pat Proctor est un représentant républicain de l'État du Kansas et soutient la réouverture de l'établissement, notamment pour des raisons économiques.

Mais il y a aussi l'autre côté. Mike Trapp, du groupe d'opposition CoreCivic, soutient que les efforts accrus visant à augmenter l'offre d'espaces de détention créeront à leur tour une demande insoutenable. Il organise des manifestations contre la réouverture du centre.

"Le projet consiste à détenir les immigrants illégaux qui attendent leur expulsion vers leur pays d'origine ou vers des pays tiers. J'adore cette mission, car tout d'abord, elle représente 300 emplois pour les habitants de la région. Elle génère également d'énormes revenus pour la ville, et pas seulement grâce à l'augmentation des taxes foncières. C'est donc frustrant que nous soyons tous prêts à ouvrir. Et trois démocrates de la commission municipale n'aiment pas Donald Trump, alors ils intentent un procès pour empêcher l'ouverture", déclare, Pat Proctor, représentant de l'État du Kansas.

L'Union américaine pour les libertés civiles du Kansas a même écrit une lettre à la Maison Blanche pour avertir que CoreCivic Leavenworth était « dangereusement en sous-effectif, mal géré et incapable d'héberger en toute sécurité sa population détenue. Des agressions à l'arme blanche, des suicides et même des homicides se sont produits à une fréquence alarmante au cours de l'année dernière, et les armes, les drogues et autres produits de contrebande sont désormais monnaie courante. »

Mais cette installation très controversée pourrait bientôt reprendre ses activités, à condition de régler certains problèmes bureaucratiques.

Il s'agit du Midwest Regional Reception Center, un établissement CoreCivic précédemment fermé que la société tente de rouvrir. Mais un problème d'autorisation l'en a empêché, du moins pour l'instant.

CoreCivic a remporté un contrat auprès de l'ICE (Immigration and Customs Enforcement), l'agence américaine chargée de l'immigration et des douanes, pour détenir des migrants ici pour 4,2 millions de dollars par mois. Mais la ville de Leavenworth a désormais poursuivi CoreCivic en justice, affirmant que l'entreprise avait tenté de reprendre ses activités sans obtenir le permis d'utilisation spéciale requis par les règles municipales. Un tribunal de district du Kansas a interdit à CoreCivic d'héberger des détenus sans ce permis, une exigence que l'entreprise conteste.

"Il y a eu beaucoup de décès dans les établissements et d'accidents du travail en raison du manque de personnel et des conditions dangereuses. Cette situation va s'aggraver avec la population immigrée en raison des barrières linguistiques et de la difficulté à assurer le suivi des signalements d'abus. Les gens ont eu un avant-goût de ce à quoi ressemblerait cette expulsion massive, et ils n'aiment pas ça", déclare, Mike Trapp, groupe d'opposition CoreCivic.

Autrement dit, les prisons sont un élément clé de l'identité de la ville : un mélange d'établissements pénitentiaires fédéraux, étatiques et militaires sont hébergés ici ou à proximité immédiate.

Comme la célèbre prison fédérale de Leavenworth, qui comptait Al Capone parmi ses détenus célèbres.En résumé, pour l'instant, CoreCivic ne peut pas encore tirer de revenus des 1 033 lits dont dispose l'établissement. Mais deux camps opposés se sont formés à Leavenworth, et sans surprise, ils suivent les lignes partisanes.

