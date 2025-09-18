Libye : 35 migrants sauvés de la noyade par les forces navales

Trente-cinq personnes originaires d’Afrique et du Moyen-Orient tentant de rejoindre l’Europe par la mer, ont été secourues pas la force d’opérations navales libyennes de Zuwara.

La force a déclaré la réussite de sa mission de sauvetage près de la frontière tunisienne jeudi, soit deux jours après les faits, diffusant des images montrant plusieurs survivants sur des bateaux de sauvetage, puis recevant des soins sur la terre ferme.

Cinq femmes et un enfant faisait partie du groupe selon les autorités navales de la ville occidentale de Zuwara, ville sous le contrôle du gouvernement basé à Tripoli.

La Libye est l'un des principaux points de transit pour les personnes fuyant la guerre et la pauvreté en Afrique et au Moyen-Orient.

Dimanche, un bateau transportant des réfugiés soudanais a pris feu et a coulé au large des côtes libyennes, faisant au moins 50 morts, selon l'Organisation internationale pour les migrations.

Selon le projet "Missing Migrants" de l'OIM, au moins 434 migrants ont été déclarés morts et 611 portés disparus au large de la Libye au cours des huit derniers mois.