RDC : l'ex-ministre de la Justice Constant Mutamba condamné pour corruption

Justice à trois ans de travaux forcés après l'avoir reconnu coupable d'avoir détourné 19 millions de dollars de fonds publics destinés à financer un projet de prison dans le pays.

Constant Mutamba, qui a démissionné en juin, a été reconnu coupable d'avoir détourné des fonds destinés à financer la construction d'une prison locale dans la ville de Kisangani, dans le nord du pays. De telles condamnations aux travaux forcés au Congo ont déjà été purgées en prison par le passé, mais il n'a pas été possible de déterminer immédiatement si le cas de l'ancien ministre constituait une exception.

La Cour de cassation a jugé que Mutamba avait agi dans l'intention de s'enrichir illicitement et qu'il n'avait pas respecté la procédure régulière dans le cadre du projet.

L'ancien ministre avait plaidé non coupable des accusations de détournement de fonds portées contre lui par les procureurs de l'État. Son cas a été considéré comme un point chaud de la répression du gouvernement congolais contre la corruption chronique qui a étouffé le développement du pays.

L'avocat de Mutamba, Joel Kitenge, a condamné la décision et a suggéré qu'elle était entachée d'irrégularités.

"Le peuple est informé de la manière dont l'affaire a été traitée", a-t-il déclaré. "Mutamba n'a pas volé l'argent. Notre client n'a bénéficié d'aucune circonstance atténuante.

Le procureur du Congo demande la peine de mort pour l'ancien président Kabila pour crimes de guerre

Les principaux axes routiers menant au tribunal dans la capitale, Kinshasa, ont été barricadés, tandis que des dizaines de membres des forces de sécurité ont été déployés avant la décision en cas de troubles.

Mutamba, nommé ministre de la justice en 2024, a été candidat à la présidence en 2023 et s'est précédemment positionné comme une figure de la lutte contre la corruption. Il a pris certaines mesures considérées comme litigieuses pendant son mandat, notamment en préconisant la peine de mort pour les journalistes qui ont couvert les actions des rebelles M23 soutenus par le Rwanda dans l'est du pays ravagé par le conflit.