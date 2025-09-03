Cardi B innocentée dans un procès pour agression sur une agente de sécurité

En 1 heure, Cardi B a remporté mardi son procès pour agression sur une agente de sécurité.

Les 12 jurés, composés de six hommes et six femmes, du palais de justice d'Alhambra, en Californie l’ont déclaré à l’unanimité non responsable du procès intenté par Emani Ellis.

L’agente de sécurité qui accuse la star du rap de l'avoir agressée dans le cabinet d'un médecin durant sa première grossesse soit février 2018.

Des allégations bottées en touche par l’artiste Cardi B : "Je ne suis même pas en train de plaisanter. Même si je suis sur mon lit de mort, je jure devant Dieu que je le dirai sur ce lit. Je n'ai pas touché cette femme. Je n'ai pas touché cette fille. Je n'ai pas posé mes mains sur elle. Cela étant dit, cette fois-ci, je vais être gentil. La prochaine personne qui essaiera d'intenter un procès frivole contre moi, je la contre-attaquerai et je la ferai payer".

Au cours de deux jours de témoignage retransmis en direct la semaine dernière, la star du hip-hop a déclaré qu'elle craignait qu'Ellis ne rende sa grossesse publique.

Si Cardi a reconnu qu’elles s’étaient toutes deux disputés, elle a affirmé que n'avait jamais basculé au physique.

Elle ne lui aurait donc jamais coupé le visage avec un ongle et ni craché dessus comme l’affirmé la plaignante.