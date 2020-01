Musique : la rappeuse américaine Cardi B veut devenir Nigériane

Cardi B entend prendre la nationalité nigériane. La rappeuse américaine dit avoir ses raisons. En voici la principale.

« Je demande ma citoyenneté nigériane », a écrit Belcalis Marlenis Almánzar, dite Cardi B dans un tweet. La musicienne ne s’est pas empêchée de critiquer le président américain Donald Trump sur son rôle dans l’escalade des tensions entre les États-Unis et l’Iran.

Le meurtre par les États-Unis d’un grand général iranien à Bagdad a suscité des promesses de représailles de la part de Téhéran. « C’est triste que cet homme mette les Américains en danger », a ajouté Cardi B.

Naaaaa these memes are fuckin ?? ?but shit ain’t no joke ! Specially being from New York .Its sad this man is putting Americans live in danger.Dumbest move Trump did till date …I’m filing for my Nigerian citizenship.