Quand la rappeuse Cardi B attise la rivalité entre Ghanéens et Nigérians

Entre internautes ghanéens et nigérians, c’est la « guerre » déclarée sur le réseau social Twitter. « Instigatrice » de ce conflit, sans doute sans le savoir, la rappeuse américaine Cardi B.

L‘étincelle est partie de l’annonce de la rappeuse de demander la nationalité nigériane. Une initiative qu’elle a dit vouloir prendre après une frappe de l’armée américaine qui a tué le commandant iranien Qassem Soleimani et fait monter les tensions au Moyen-Orient.

« C’est triste. Cet homme met des Américains en danger. Le geste le plus stupide que Trump ait fait jusqu‘à présent … Je demande ma citoyenneté nigériane », avait-elle alors tweeté. Il n’en fallait pas plus pour raviver une rivalité entre Ghanéens et Nigérians, vieille de plusieurs décennies, mais bien loin des soubresauts diplomatiques suscités par l’offensive américaine contre l’Iran.

Naaaaa these memes are fuckin ?? ?but shit ain’t no joke ! Specially being from New York .Its sad this man is putting Americans live in danger.Dumbest move Trump did till date …I’m filing for my Nigerian citizenship. — iamcardib (@iamcardib) January 3, 2020

En Afrique de l’Ouest, le tweet de la sulfureuse rappeuse a surtout été vu comme un témoignage de sa préférence pour le Nigeria. Certains Ghanéens se sont alors soudainement souvenu, non sans humour, des tares que l’on peut trouver dans le pays le plus peuplé d’Afrique. Par exemple, que les embouteillages et les coupures de courant sont plus courants que les discothèques opulentes et les hôtels de luxe.

“J’espère que vous avez un générateur pour alimenter votre maison (car) ils n’ont pas de lumière mais nous en avons”, a tweeté un internaute ghanéen, ajoutant une émoticône représentant un drapeau du Ghana. Certains fans au Ghana ont par ailleurs exprimé leur inquiétude pour la sécurité de la chanteuse, mettant en garde contre le groupe extrémiste islamique basé au Nigeria Boko Haram.

Bien sûr, il n’a pas fallu attendre longtemps pour voir des internautes nigérians qui se sont réjouit de cet intérêt pour Cardi B – star incontestée aux Etats-Unis – pour leur pays, à un moment où le retour aux racines africaines est largement promu.

De son vrai nom Belcalis Almanzar, la jeune femme de 27 ans est d’origine afro-caribéenne par ses parents qui viennent de Trinidad et de la République dominicaine. Sans aucun lien avec le Nigeria, il est pour l’heure difficile de savoir comment elle pourrait se procurer la nationalité nigériane.

D’autres stars occidentales ont pu obtenir des nationalités dans certains pays africains, mais ont trouvé des passerelles. L’acteur britannique Idris Elba a maintenant un passeport de la Sierra-Leone, le lieu de naissance de son défunt père. Et le rappeur américain Ludacris a récemment acquis la nationalité gabonaise après avoir épousé une femme de la nation d’Afrique centrale.