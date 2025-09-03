Afghanistan : un 2e séisme ruine les espoirs de retrouver des rescapés

La terre a de nouveau tremblé en Afghanistan mardi soir, soit deux jours après le séisme de magnitude 6 survenu dans la nuit de dimanche à lundi.

Alors que l’espoir de retrouver des rescapés subsistait encore mardi, ces nouvelles secousses ont amoindri les chances de retrouver des survivants.

Les autorités talibanes ont enregsitré 1411 décès et 3125 blessés dans la provinve de Kounar.

Les provinces de Laghman et de Nangarhar ont également été touchées, des habitants étaient encore sous les décombres mercredi matin.

Alors que les autorités talibanes en Afghanistan ne sont reconnues que par Moscou, le pays souffre des récentes coupes dans l’aide humanitaire internationale. Les agences onusiennes ont toutes lancé des campagnes d’appel au don pour faire face aux conséquences du séisme.

Cinq millions de dollars du fonds mondial d’intervention d’urgence de l’ONU ont déjà été débloqués.

« Nous soutenons déjà la réponse en déployant des articles essentiels dans les zones qui peuvent être atteintes. Par exemple, nos collègues de l'UNHCR, l'agence des Nations Unies pour les réfugiés, sont en train de déployer des articles de secours essentiels prépositionnés à partir de stocks à Kaboul, y compris des tentes, des couvertures et des lampes solaires », a déclaré Stéphane Dujarric, porte-parole du Secrétaire général des Nations Unies .

Les ONG sur place, dont les opérations sont touchées par les coupes budgétaires, ont déjà indiqué manquer de trois millions de dollars pour en place leur réponse d’urgence.