Des centaines de morts dans des tremblements de terre en Afghanistan

Plus de 800 personnes ont été tuées et au moins 1 500 blessées à la suite d'un tremblement de terre de magnitude 6,0 en Afghanistan.

Les faits ont été rapportés par un porte-parole du ministère de l'Intérieur à Kaboul, la capitale du pays dirigé par les talibans.

Les autorités sanitaires ont toutefois indiqué que les chiffres communiqués étaient susceptibles d'évoluer en raison des efforts déployés pour atteindre les zones reculées.

Dimanche, le tremblement de terre a frappé la province de Kunar, dans le nord-est du pays, près de la frontière pakistanaise, à 23 h 47 - heure locale, selon le Centre allemand de recherche en géosciences.

L'épicentre du séisme se trouvait près de Jalalabad, dans la province de Nangarhar, à une profondeur de 14 km. Jalalabad est situé à environ 119 km de Kaboul.

Un deuxième tremblement de terre s'est produit dans la même province environ 20 minutes plus tard, avec une magnitude de 4,5 et une profondeur de 10 km - suivi d'un autre de magnitude 5,2 à la même profondeur.