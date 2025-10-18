Soudan : le conflit continue d'engendrer des déplacedments massifs destructeurs

Les combats dans la capitale du Darfour du Nord, El-Fasher, ont triplé le nombre de personnes déplacées cette année à Tawila, une ville située à environ 60 kilomètres de là, a déclaré un responsable de l'Agence des Nations Unies pour les migrations.

Ugochi Daniels, directrice générale adjointe des opérations de l'Organisation internationale pour les migrations (OIM), a déclaré à l'Associated Press jeudi que le conflit avait également réduit la population d'El-Fasher de 62 % cette année.

« D'après la matrice de suivi des déplacements de l'OIM, nous avons constaté à Tawila un triplement du nombre de personnes déplacées à l'intérieur du pays (PDI) : elles étaient un peu plus de 200 000 et sont désormais plus de 600 000 en seulement un an. Et à El-Fasher, d'après la matrice de suivi des déplacements, nous constatons que le nombre de personnes vivant là-bas a diminué de 62 %. », a déclaré Ugochi Daniels.

Les déplacements massifs générés par le conflit posent des problèmes majeurs au pays, il est difficile de fournir des services à de nombreuses personnes qui se sont déplacées en si peu de temps, notamment en raison de l'effondrement des soins de santé et d'autres services essentiels, tels que l'eau potable et une alimenation correcte.

« La guerre dure depuis plus de deux ans et a de nombreux effets négatifs, mais il est difficile de confirmer le nombre de personnes décédées à cause du conflit, car nous ne pouvons compter que les personnes qui arrivent dans les hôpitaux et les centres médicaux et qui sont enregistrées par le système de santé. Jusqu'à présent, nous avons compté 12 000 morts, et ce chiffre est sous-estimé car certaines personnes ont été tuées dans les vallées, les déserts, à l'extérieur des villes et leurs corps ne sont pas arrivés dans les hôpitaux. Selon les estimations, ces personnes représentent entre 10 et 20 % du nombre réel de personnes tuées au cours de cette guerre."», a expliqué Haitham Ibrahim, ministre soudanais de la santé.

Le récent pic de déplacement a été alimenté par l'intensification des combats à el-Fasher, qui a connu une série d'attaques dans le cadre du conflit entre l'armée et les paramilitaires rivaux qui cherchent à contrôler la ville.

La guerre entre les Forces de soutien rapide (FSR) et l'armée a commencé en 2023, lorsque des tensions ont éclaté entre les deux anciens alliés qui étaient censés superviser une transition démocratique après le soulèvement de 2019.

Les combats ont tué au moins 40 000 personnes, selon l'Organisation mondiale de la santé, et en ont déplacé 12 millions d'autres. Plus de 24 millions de personnes sont confrontées à une insécurité alimentaire aiguë, selon le Programme alimentaire mondial.