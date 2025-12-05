Les USA et le Kenya signent un accord sanitaire palliant la fin de l'USAID

Les États-Unis et le Kenya ont signé à Washington un accord sanitaire majeur de 2,5 milliards de dollars, présenté comme le premier d’une longue série dans la nouvelle stratégie de santé mondiale de l’administration Trump.

Le pacte a été paraphé par le secrétaire d’État américain Marco Rubio et le président kényan William Ruto lors d’une cérémonie officielle organisée jeudi.

Un partenariat qui inaugure une nouvelle doctrine américaine

Cette initiative marque le début d’une politique de partenariats bilatéraux réservés aux pays considérés comme alignés sur les priorités diplomatiques de Washington. Elle intervient après la dissolution de l’USAID, dont la fermeture a entraîné des coupes importantes dans des centaines de programmes humanitaires internationaux.

Marco Rubio a insisté sur l’ambition de ce nouveau modèle : « Il s’agit d’un véritable partenariat… La véritable assistance, c’est l’autosuffisance », a-t-il affirmé, évoquant la signature future de “30, 40, peut-être 50” accords similaires.

Pour le Kenya, cet accord doit soutenir les réformes sanitaires engagées par l’administration Ruto, notamment l’accès aux équipements médicaux modernes, la distribution des produits de santé, la formation du personnel et la mise en place d’une couverture maladie universelle.

« Nous réaffirmons un partenariat conséquent, transformateur et historique… pour des systèmes de santé plus solides, résilients et durables », a déclaré William Ruto, promettant qu’aucun Kényan ne serait laissé de côté.

Des accords à venir… mais pas pour tout le monde

D’autres pays africains devraient signer des pactes similaires d’ici la fin de l’année. Le Nigeria et l’Afrique du Sud, en revanche, devraient être exclus en raison de leurs divergences politiques avec Washington.

Malgré les critiques de la communauté internationale sur les conséquences du démantèlement de l’USAID, l’administration américaine affirme que ces nouveaux accords renforceront son leadership mondial en matière de santé tout en éliminant “la dépendance, l’idéologie et l’inefficacité”.