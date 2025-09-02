Bienvenue sur Africanews

Maroc : des oasis menacés par des températures élevées et les feux de forêt

Des palmiers morts visibles dans la ville de Nkob, près de Zagora, au Maroc, le 28 novembre 2022.   -  
Copyright © africanews
AP Photo
By Rédaction Africanews

avec EBU

Maroc

Dans plusieurs oasis de la région de Draa-Tafilalet au Maroc, des incendies provoqués par la sécheresse et des températures écrasantes ont décimé de vastes superficies de palmiers. 

Cette catastrophe environnementale n'a pas seulement causé des pertes agricoles, elle a également menacé l'équilibre écologique des oasis, qui constituent des barrières naturelles contre la désertification et des sources vitales de revenus pour des milliers de familles. Des voix pointent du doigt la négligence des habitants. 

" La négligence des habitants a engendré l'incendie car ils n'élaguent pas les palmiers, ce qui a entraîné la propagation des frondes sèches. De plus, les habitants n'ont pas de gardien qui surveille la ferme pour la protéger et alerter les habitants. Cette négligence a contribué à la propagation et à l'aggravation de l'incendie", explique un marocain sous couvert d'anonymat. 

Face à ce tableau, les autorités locales annoncent des mesures pour protéger ces écosystèmes. Il s'agit notamment de débarrasser les oasis des déchets de palmiers, de créer des voies d'accès pour l'intervention des pompiers et de renforcer les points d'eau. 

Les organisations environnementales appellent à l'accélération des investissements dans les énergies renouvelables et les techniques d'irrigation durables afin de garantir la résilience des oasis de palmiers face à l'accélération des changements climatiques.

