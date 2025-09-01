Chine : des présidents africains au défilé de la fin de la 2e Guerre mondiale

Emmerson Mnangagwa est arrivé à Pékin lundi. Dans la capitale chinoise, le président zimbabwéen assistera mercredi à un défilé militaire marquant le 80 e anniversaire de la fin de la seconde guerre mondiale.

Le congolais Denis Sassou N’guesso et le camerounais Paul Biya ont aussi été invités par le président chinois Xi Jinping.

Pour cette commémoration, la Chine a mis les petits plats dans les grands. Le pays de la grande muraille devrait montrer ses muscles lors de la parade militaire. Plus de 100 avions et de nombreux chars et missiles chinois parmi les plus sophistiquées seront présentés.

Au moins 20 dirigeants du monde entier assisteront au défilé, dont le nord-coréen Kim Jong-Un et Vladimir Poutine. Le président russe a participé lundi dans le nord de la Chine au sommet de l'Organisation de coopération de Shanghai (OCS).

"Notre organisation ne cesse d'accroître son influence dans la résolution des questions internationales actuelles et constitue un puissant moteur des processus de développement mondial et de l'instauration d'un véritable multilatéralisme. Et, bien sûr, l'OCS contribue de manière tangible au renforcement de l'atmosphère de coopération et de confiance mutuelle sur l'ensemble du continent eurasiatique, aidant ainsi à mettre en place les conditions politiques et socio-économiques préalables à la formation d'un nouveau système de stabilité, de sécurité et de développement pacifique en Eurasie." . a déclaré le président russe.

Cette organisation était considérée à l'origine comme un contrepoids à l'influence des États-Unis en Asie centrale. La Russie, le Belarus, la Chine, l'Inde, l'Iran, le Kazakhstan, le Kirghizstan, le Pakistan, le Tadjikistan et l'Ouzbékistan en sont les membres à part entière de l’organisation.