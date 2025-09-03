Poutine et Kim Jong-un aux côtés de Xi Jinping lors de la parade militaire

Le président chinois Xi Jinping s'est exprimé avant un défilé militaire marquant le 80e anniversaire de la fin de la Seconde Guerre mondiale, et a déclaré que l'humanité devait choisir entre la paix et la guerre, entre le dialogue et la confrontation.

Mercredi, M. Xi a commencé sa brève allocution en se souvenant des victimes de la guerre et a appelé à l'éradication des racines de la guerre afin d'empêcher que l'histoire ne se répète.

Mais le message principal de M. Xi était tourné vers l'avenir : aujourd'hui, la Chine est forte, elle ne craint personne et elle est prête à jouer un rôle de premier plan dans le monde.

Sur la place Tiananmen, une foule de gens était assise dans des sections clairement délimitées, de l'autre côté de la grande avenue où passait le défilé. Ils agitaient de petits drapeaux rouges tandis que des chorales entonnaient des chants patriotiques, dont "Défendez le fleuve Jaune" et "Pas de nouvelle Chine sans le Parti communiste chinois".

La cérémonie a débuté par une salve d'artillerie de 80 coups pour marquer les 80 ans de la fin de la guerre, suivie de l'hymne national, la "Marche des volontaires", une chanson composée en 1935 pendant les premières années de la résistance contre les forces japonaises dans le pays.

Les présidents Vladimir Poutine de Russie, et Kim Jong Un de Corée du Nord étaient présent aux côtés de leur homologue chinois Xi Jinping. Et le président américain Donald Trump n'a pas hésité à parler de conspiration contre les États-Unis.

Le Premier ministre slovaque Robert Fico et le président serbe Aleksandar Vučić étaient les seuls dirigeants européens présents.