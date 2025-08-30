Haïti : enlevés dans un orphelinat, 8 otages libérés après un mois

EN Haïti, huit personnes ont été libérées par des ravisseurs après environ un mois de détention.

Parmi elles, se trouvent une missionnaire irlandaise et un enfant de trois ans.

L'information a été confirmée vendredi par des responsables et des proches des otages.

Ces personnes avaient été enlevées à la suite d'une attaque perpétrée par des hommes armés contre un orphelinat.

Gena Heraty, qui travaille en Haïti depuis 1993, est directrice d'un programme pour enfants et adultes ayant des besoins spéciaux à l'orphelinat de Saint-Hélène.

"Nous sommes soulagés au-delà des mots. Nous sommes profondément reconnaissants envers tout le monde", a déclaré la famille de Mme Heraty dans un communiqué. "Nous continuons à porter Haïti dans nos cœurs et à espérer la paix et la sécurité pour tous ceux qui sont affectés par la violence armée et l'insécurité qui y règnent.

Simon Harris, vice-premier ministre irlandais, a confirmé la libération sur son compte X.

Heraty et les sept autres personnes ont été prises en otage lors de l'attaque du 3 août contre l'orphelinat, qui est géré par Nos Petits Frères et Sœurs, une organisation caritative internationale ayant des bureaux au Mexique et en France. Son site web indique que l'orphelinat s'occupe de plus de 240 enfants.

L'attentat n'avait pas été revendiqué, mais la zone est contrôlée par une fédération de gangs connue sous le nom de "Viv Ansanm", que les États-Unis ont désignée cette année comme une organisation terroriste étrangère.

Jeudi, le gouvernement américain a déclaré qu'il cherchait à obtenir l'autorisation des Nations unies pour mettre en place une nouvelle "Force de suppression des gangs" afin de lutter contre la violence en Haïti.

Les autorités haïtiennes se gardent pour l'instant de tout commentaire.