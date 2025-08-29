Bienvenue sur Africanews

Soudan du Sud : affrontements entre armée et forces de l’opposition

Mercredi 28 août 2019, un soldat de l'opposition monte la garde dans un camp militaire de l'opposition près de la ville de Nimule, dans l'Équatoria oriental, au Soudan du Sud.   -  
Copyright © africanews
Copyright 2019 The Associated Press. All rights reserved.
By Ali Bamba

Sud-Soudan

Les affrontements sont montés d'un cran entre les forces de défense du peuple du Sud-Soudan - (SSPDF) et l'armée populaire de libération du Soudan - (SPLA-IO) fidèles à l'opposition menée par Riek Machar.

Les deux entités se sont affrontées pendant deux jours consécutifs dans les États de l'Équatoria central et du Haut-Nil.

Le porte-parole de la SPLA, Lam Paul Gabriel, a indiqué sur sa page Facebook officielle que leurs éléments ont intercepté une colonne d'attaque des régiments du pouvoir de Juba à l'extérieur de Mathiang, ce qui a conduit aux affrontements en cours et qui ont atteint la ville de Mathiang dans le comté de Longechuk.

L'officier de l'opposition armée précise que la situation reste tendue au niveau de cette localité en raison de la présences de jeunes armés qui maintiennent leur présence dans la ville au côté du SPLA.

Lam Gabriel a révélé en outre que les combats ont éclaté mercredi après que leurs forces ont empêché deux attaques coordonnées du SSPDF du président Salva Kiir dans les régions de Jamara Saba et Limuro dans le comté de Lainya.

