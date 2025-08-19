Soudan du Sud : l'escalade de la violence inquiète l'ONU

La sous-secrétaire générale des Nations Unies pour l'Afrique, Martha Ama Akyaa Pobee, a déclaré lundi qu'il y avait eu une érosion continue des gains précédemment obtenus dans le processus de paix au Sud-Soudan, y compris une escalade de la violence politique et infranationale et une stagnation dans la mise en œuvre de l'accord de paix, lors d'une réunion du Conseil de sécurité.

M. Pobee a déclaré que la communauté avait appelé à plusieurs reprises à la cessation des hostilités, à la désescalade et au retour au dialogue.

"Toutefois, ces appels n'ont donné lieu à aucune réponse concrète. Au lieu de cela, un schéma de violations et d'actions unilatérales persiste, ce qui continue à saper la capacité du gouvernement d'unité nationale à mettre en œuvre l'accord", a déclaré M. Pobee.

Selon M. Pobee, si cette tendance se poursuit, elle entraînera probablement un changement dans la dynamique du conflit, qui passera d'une violence infranationale et communautaire à un paysage plus complexe façonné par des divisions ethniques impliquant les parties signataires et d'autres acteurs, y compris ceux des pays voisins.

"Nous appelons les parties à débloquer l'impasse politique actuelle en s'engageant à nouveau pleinement dans l'accord de cessation des hostilités, en libérant les détenus politiques, en engageant un dialogue direct à haut niveau et en s'engageant à nouveau à mettre en œuvre un processus de paix inclusif, en particulier sur des questions clés telles que les dispositions transitoires en matière de sécurité, la justice transitionnelle, l'élaboration de la constitution et les élections", a-t-elle déclaré.

Le président intérimaire de la Commission mixte de suivi et d'évaluation reconstituée (RJMEC), George Aggrey Owinow, a déclaré, lors d'un briefing à distance depuis Juba, que "la situation et la trajectoire actuelles du pays, si elles ne sont pas traitées de toute urgence, risquent de réduire à néant tout ce qui a été gagné et peuvent conduire à un effondrement" de l'accord de paix, "ce qui pourrait ramener le pays à un conflit armé".

L'ambassadeur du Sud-Soudan, Sabino Edward Nyawella Amaikwey, a déclaré que "le Sud-Soudan reste déterminé à faire en sorte que tous les obstacles - réels ou perçus - aux opérations de l'UNMISS soient résolus de bonne foi et sans délai".