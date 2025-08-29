Mali : un rapport de The Sentry met en cause l’action de Wagner

L’organisation américaine de lutte contre les conflits armés, The Sentry, a publié une analyse critique de l’intervention du groupe paramilitaire russe Wagner au Mali, où il a été présent de janvier 2022 à juin 2025.

Arrivés pour soutenir le gouvernement de transition dans sa lutte contre le terrorisme, les mercenaires russes ont finalement quitté le pays en juin dernier. Ils ont été remplacés par une nouvelle force appelée l’Africa Corps, placée directement sous la direction du gouvernement russe. Wagner a alors affirmé que sa mission était terminée.

Le rapport souligne que l'engagement de Wagner au Mali a été marqué par plusieurs échecs. En premier lieu, sur le plan militaire, le groupe n’a pas réussi à prendre le contrôle des régions du nord et du centre du pays, malgré sa présence prolongée. Ensuite, une hausse importante des attaques contre la population civile a été constatée depuis leur déploiement. Enfin, cette situation a fragilisé la relation entre l’armée malienne et la population locale, créant un climat d’insécurité qui a accru le recrutement terroriste.

Selon The Sentry, ces difficultés ont été exacerbées par la méfiance croissante des civils envers Wagner, qui a permis aux groupes terroristes de renforcer leur leadership régional. La mission de Wagner, qui se voulait stratégique, apparaît donc aujourd’hui, selon le rapport, comme un échec dans le contexte malien.