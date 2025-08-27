Archéologie : les restes des primates Lucy et Selam exposés à Prague

Les plus célèbres australopithèques du monde sont arrivés en Europe pour la première fois.

Et comme annoncé par le Premier ministre tchèque en début d'année, Lucy et Selam ont quitté l'Éthiopie et sont désormais exposés au Musée national de Prague.

"Les deux squelettes font partie des pièces les plus rares du patrimoine mondial. Ils ont plus de trois millions d'années et apparaissent pour la première fois dans un pays européen", a déclaré Petr Fiala, Premier ministre tchèque.

Lucy, vieille de 3,18 millions d'années, a été découverte en 1974. La découverte du primate contribue fortement à la recherche sur l'évolution de l'homme.

En 2000, les restes fossilisés d'un petit enfant de la même espèce, appelé "Selam", ont été découverts à proximité.

"L'espèce de Lucy, l'Australopithecus afarensis, a vécu pendant près d'un million d'années. Nous existons depuis quelques centaines de milliers d'années. Si nous voulions égaler la période pendant laquelle elle a marché sur la planète Terre, il nous faudrait vivre 9 000 siècles de plus. Et pourtant, ici, au début du troisième millénaire, nous remettons en question la validité, la durée et la survie de notre propre environnement", explique Donald Johanson, paléoanthropologue qui a découvert "Lucy".

Aujourd'hui, ces deux spécimens d'Australopithecus afarensis peuvent être observés et admirés dans la capitale tchèque, à travers la nouvelle exposition permanente, "Les hommes et leurs ancêtres", témoignage vibrant de près de sept millions d'années transformation humaine.

Les visiteurs peuvent voir divers fossiles, des modèles de Lucy et de Selam, ainsi que des artefacts qui montrent l'évolution de l'homme.

Pour beaucoup, l'histoire de Lucy et de son espèce constitue un avertissement pour l'humanité, un appel à l’humilité.