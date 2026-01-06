Plus de 40 nageurs bravent la Vltava glacée lors de la nage des Rois mages à Prague

Transportés en bateau jusqu’au centre du cours d'eau, les participants se sont lancés avant de rejoindre la rive à la nage. La température de l’eau atteignait environ 2°C, pour un air à -5°C. Les nageurs sont restés une dizaine de minutes dans l'eau, sous la surveillance d’équipes de secours. La nage hivernale fait partie d’une longue tradition en République tchèque, mêlant défi physique et moment collectif. Des événements similaires sont organisés chaque hiver dans d’autres villes du pays et dans toute l'Europe.