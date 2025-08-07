République Tchèque : les lions de barbarie transférés dans d'autres zoos

Le Safari Park de Dvůr Králové d'apprête à transférer des lions de l'Atlas vers d'autres régions du monde dans le cadre d'un programme international sur les espèces menacées.

Membre majestueux de la sous-espèce des lions du Nord, ce lion aussi appelé lion de Barbarie a presque complètement disparu à cause de l'activité humaine.

Les oursons seront envoyés dans d'autres parcs comme celui de Beersheba en Israël.

"L'objectif de chaque zoo est essentiellement de participer à des programmes de reproduction internationaux", explique Jaroslav Hyjánek, directeur adjoint du parc safari de Dvůr Králové. "Sans programmes internationaux de reproduction, les zoos n'ont aucune raison d'exister."

Nombre d'entre eux ont été tués par des gladiateurs à l'époque romaine, tandis que la chasse excessive et la perte d'habitat ont contribué à leur extinction.

La dernière photo connue d'un lion de Barbarie sauvage a été prise en 1925 et le dernier individu confirmé a été tué en 1942.

On pense que les dernières petites populations se sont éteintes à l'état sauvage au milieu des années 1960.

On estime à moins de 200 le nombre d'individus vivant en captivité aujourd'hui.

Selon M. Hyjánek, des mesures préliminaires ont été prises en vue d'une éventuelle réintroduction du lion de Barbarie dans son habitat naturel.

Il indique qu'après les premières discussions avec les autorités marocaines - qui n'ont pas rejeté l'idée d'emblée - une conférence d'experts est prévue au Maroc à la fin de l'année ou au début de 2026 pour déterminer si le plan peut aller de l'avant dans l'un des parcs nationaux des montagnes de l'Atlas.

Toute réintroduction se heurterait à de nombreux obstacles bureaucratiques et autres. Le lion étant absent de l'environnement depuis si longtemps, le plan devrait garantir la protection, une population de proies suffisante, ainsi que la coopération et l'approbation des communautés locales.